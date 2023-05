Betrunkener Radler zerkratzt Auto nach Streit mit Fahrer

Ein Streit auf einem Parkplatz in Neu-Ulm eskaliert, nun erwarten einen 37 Jahre alten Fahrradfahrer drei Strafanzeigen.

Nach einem verbalen Streit soll ein Fahrradfahrer auf dem Parkplatz eines Geschäfts in der Memminger Straße in Neu-UIm mehrere Kratzer an einem Auto hinterlassen haben. Der Autofahrer verfolgte den 37 Jahre alten Mann, stellte ihn und hielt ihn auf Höhe der John-F.-Kennedy-Straße fest, bis die Polizei eintraf. Diese ermittelt nun wegen Sachbeschädigung, aber auch wegen Körperverletzung und Trunkenheit im Verkehr.

Während der Autofahrer den Radler festhielt, wehrte sich dieser und verletzte den anderen. Darüber hinaus stellte die Streife fest, dass der 37-jährige Radfahrer den Grenzwert von 1,6 Promille Alkohol überschritten hatte. Deswegen erwarten den Mann nun drei Strafanzeigen. (AZ)