Betrunkener stiehlt angeleinten Hund an der Glacis-Galerie in Neu-Ulm

Eine Frau geht in Neu-Ulm kurz in eine Apotheke. Als sie wieder rauskommt, ist ihr Hund weg. Doch zum Glück gibt es ein Happy End.



Einen gehörigen Schrecken hat eine 50-Jährige am frühen Samstagabend in Neu-Ulm erlebt. Die Frau ging kurz in eine Apotheke in der Glacis-Galerie. Ihren Hund ließ sie angeleint draußen. Als sie nach dem Einkauf wieder herauskam, sah sie, dass der Berner Sennenhund weg war.

Die 50-Jährige suchte vergeblich nach ihrem Vierbeiner und verständigte dann die Polizei. Mehrere Streifenwagen machten sich auf die Suche. In der Borsigstraße im Gewerbegebiet fanden die Beamtinnen und Beamten schließlich den Hund und den Mann, der ihn mitgenommen hat. Warum der 32-jährige alkoholisierte Täter dies gemacht hat, muss noch ermittelt werden.

Bei der Polizei Neu-Ulm gibt es ein glückliches Wiedersehen

Schlussendlich übergab die Polizei die Hundedame namens Luna unversehrt an die rechtmäßige Besitzerin. Die Freude über das Wiedersehen war groß. Die Frau und ihr Hund "konnten letztlich freudestrahlend die Dienststelle der Polizeiinspektion Neu-Ulm verlassen", heißt es im Polizeibericht. (AZ)