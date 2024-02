Betrunkener stiehlt Elektromobil für Senioren und fährt damit herum

In Neu-Ulm wird ein elektrischer Rollstuhl gestohlen. Der Eigentümer entdeckt das Gefährt kurz darauf vor der Glacis-Galerie – samt dem mutmaßlichen Dieb.

Ein elektrischer Krankenfahrstuhl ist am Samstagnachmittag in der Neu-Ulmer Innenstadt gestohlen worden. Das Elektromobil stand laut Polizei unversperrt am Straßenrand vor einem Wohnanwesen. Als der Eigentümer auf den Diebstahl aufmerksam wurde, machte er sich noch vor Verständigung der Polizei mit Angehörigen auf die Suche und wurde fündig. Der Krankenfahrstuhl befand sich vor dem Einkaufszentrum in der Bahnhofstraße in Neu-Ulm. Ein Mann drehte damit seine Runden vor dem Geschäftsgebäude.

Die Polizei Neu-Ulm stellt den Rollstuhl vor der Glacis-Galerie sicher

Die hinzugezogene Streife konnte den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung samt Rollstuhl feststellen. Eine körperliche Beeinträchtigung hatte er nicht, stand aber unter erheblicher Alkoholbeeinflussung, so die Polizei. Da er den elektrischen Rollstuhl im öffentlichen Verkehr geführt hatte, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Rollstuhl konnte sichergestellt und dem eigentlichen Inhaber wieder ausgehändigt werden. Den Beschuldigten erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Diebstahls. (AZ)