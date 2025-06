Betrunkener stürzt mit E-Scooter in Pfuhl und zieht sich Platzwunde am Kopf zu

Ein 43-Jähriger ist am Dienstagabend im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl mit einem E-Scooter gestürzt und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann war laut Polizei alkoholisiert und hatte zuvor einen halben Joint geraucht. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Der Mann war gegen 21.30 Uhr auf dem Geh- und Radweg entlang der Leipheimer Straße in Richtung Burlafingen unterwegs. Auf Höhe eines Supermarktes kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, geriet in einen Grünstreifen und stieß dort offenbar mit dem Kopf gegen einen Holzpfosten. Dabei zog er sich unter anderem eine Platzwunde am Kopf sowie weitere leichtere Verletzungen zu.

Zeugen hatten laut Polizei zuvor beobachtet, wie der Mann gemeinsam mit zwei weiteren Personen an einer gegenüberliegenden Tankstelle Alkohol konsumierte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert deutlich über dem erlaubten Grenzwert von 1,1 Promille ergeben, so die Polizei. Der Mann soll zudem angegeben haben, am selben Tag einen halben Joint geraucht zu haben.

Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert, wo auch eine angeordnete Blutentnahme durchgeführt wurde. Der E-Scooter wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Gegen den Mann wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (AZ)