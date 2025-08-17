Betrunkener tritt gegen Polizeiauto: Geburtstag endet in der Zelle

Womöglich etwas zu heftig gefeiert hat ein 26-Jähriger in der Nacht zum Sonntag seinen Geburtstag. Vor einer Obdachlosenunterkunft in Neu-Ulm kam es zu einem Streit. Weil sich das Geburtstagskind nicht beruhigen ließ, musste es die restliche Nacht in der Gewahrsamszelle der Neu-Ulmer Polizei verbringen.

Der Polizei war der Streit in den frühen Morgenstunden mitgeteilt worden. Vor Ort konnten die Beamten zwei alkoholisierte Streithähne antreffen, von denen einer seinen Geburtstag feierte. Als die Polizisten zunächst abklärten, was vorgefallen war, hätten sich beide einsichtig gezeigt. Die Streife habe daraufhin wieder abrücken wollen.

Als die Beamten aber in den Streifenwagen eingestiegen waren, sei einer der beiden, ein 26-jähriger Bewohner der Unterkunft, zum Polizeifahrzeug gekommen und habe sich plötzlich verbal aggressiv verhalten, ehe er unvermittelt gegen das Fahrzeug trat. Ein Sachschaden entstand hierbei nicht.

Weil sich der 26-Jährige aber nicht mehr beruhigen ließ und er laut Polizei einen Atemalkoholwert von knapp zwei Promille aufwies, wurde das Geburtstagskind in Gewahrsam genommen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchter Sachbeschädigung. (AZ)