Betrunkenes Ehepaar begeht gleich mehrere Verkehrsdelikte

An einer Tankstelle wird ein alkoholisierter Fahrer von der Polizei kontrolliert. Doch davon lassen sich weder er noch seine ebenfalls betrunkene Frau beeindrucken.

Ein betrunkenes Paar hat die Polizei am Sonntagmorgen in Neu-Ulm auf Trab gehalten, denn der Mann und die Frau wollten sich partout ans Steuer setzen. Um 3.50 Uhr wurde der Polizeiinspektion Neu-Ulm ein deutlich alkoholisierter Verkehrsteilnehmer mitgeteilt, welcher zuvor mit seinem Auto auf ein Tankstellengelände in der Europastraße eingefahren war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert jenseits der 1,1-Promille-Grenze. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, und er wurde zur Dienststelle gebracht.

Statt mit dem Taxi will die Betrunkene selber heimfahren

Seine ebenfalls alkoholisierte Ehefrau wollte die Heimfahrt mit einem Taxi antreten. Doch als die Beamten das Tankstellengelände verlassen hatten, änderte sie ihre Entscheidung, stieg in den Wagen ihres Ehemanns und fuhr damit wenige Meter, bis sie von einem beherzt eingreifenden Passanten gestoppt wurde. Auch sie hatte mehr als 1,1 Promille im Blut, weshalb sie zur Wache gebracht wurde.

Noch während ihr Blut abgenommen wurde, erschien ihr zuvor von der Dienststelle entlassener Ehegatte erneut auf dem Tankstellengelände. Er stieg dort in einen geparkten Transporter und fuhr mit diesem nach Hause, obwohl er zuvor eindringlich durch die Beamten belehrt worden war, dass er nicht verkehrstüchtig sei. Ein Mitarbeiter der Tankstelle beobachte dies und rief die Polizei.

Der Mann wird abermals zur Polizei Neu-Ulm gebracht

Kurz darauf konnte der Mann an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er wurde abermals zur Polizeiinspektion Neu-Ulm gefahren, wo zum wiederholten Male eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde. Gegen das Ehepaar wurde jeweils ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (AZ)