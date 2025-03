Beziehung auf dem Prüfstand: „Alte Liebe“ feiert im Theater Neu-Ulm Premiere

„Alte Liebe rostet nicht“ lautet ein Sprichwort. Aber sie kann einmal angeknackst sein und auf dem Prüfstand stehen. Jedoch kann sie dann neue Nahrung erhalten und in anderer Form aufleben. So auch in der Komödie „Alte Liebe“ nach dem gleichnamigen Roman von Elke Heidenreich und Bernd Schroeder, die am Freitagabend im ausverkauften Theater Neu-Ulm Premiere hatte und vom Publikum mit anhaltendem, begeistertem Beifall bedacht wurde. Dieser galt nicht nur dem heiteren Stück, sondern besonders den Theatermachern Claudia Riese und Heinz Koch, die mal wieder gemeinsam auf der Bühne standen und die lange an sich zweifelnde Lore beziehungsweise den starrköpfigen Harry überzeugend darstellten.

