Biber sorgt für Polizeieinsatz und Straßensperrung in Neu-Ulm

Seelenruhig sitzt der Biber in Neu-Ulm auf der Straße. Polizisten lotsen ihn zwar erst weg, doch dann kommt der Nager wieder zurück.

Ein Biber hat in Neu-Ulm einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das Tier war nahe des Orange Campus nur schwer von der Fahrbahn einer Straße zu bekommen. Die musste sodann auch noch kurzzeitig gesperrt werden.

Wie die Polizei mitteilt, sei der Inspektion in Neu-Ulm in den späten Abendstunden des Sonntages ein desorientierter Biber gemeldet worden, der es sich auf der Fahrbahn der Wiblinger Straße an der Einmündung zur Memelstraße bequem gemacht hatte. Der Biber saß dort seelenruhig und machte keinerlei Anstalten, die Straße zu verlassen.

Nachdem er offenbar keinerlei Verletzungen aufwies, lotsten ihn die hinzugerufenen Polizeibeamten zunächst von der Straße in die Grünflächen nahe des Illerkanals. Kurze Zeit später lief der Biber jedoch erneut auf die Fahrbahn und machte es sich wieder gemütlich.

Aufgrund dessen sperrten die Beamten die Straße bei schwachem Verkehrsaufkommen kurzfristig und lotsten das Tier erneut bis zum Illerkanal. Dort angekommen, sprang der Biber in das Wasser und schwamm in Richtung Donau davon. (AZ)