Neu-Ulm/Bibertal

vor 18 Min.

Ein Probe-Schuss mit Folgen? Jäger klagt gegen den Freistaat Bayern

Plus Einem Jäger aus dem Kreis Neu-Ulm wurde nach einem Vorfall beim Einschießen im Bibertal der Jagdschein aberkannt. Zurecht oder wird hier eine Kampagne gefahren? Der Fall kommt vor Gericht.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Wird hier eine Kampagne gegen Jäger gefahren oder war der Mann aus dem Kreis Neu-Ulm tatsächlich zu unvorsichtig? Immerhin geht es um den Umgang mit Waffen. Nach einem Probe-Schuss vor mehr als drei Jahren im Bibertal wurde einem heute 52-Jährigen sein Jagdschein aberkannt. Zurecht? Oder gilt der Fall womöglich als Beleg für eine immer vorsichtiger werdende Gesellschaft mitsamt ihrer Vorurteile gegenüber der Jägerschaft? Das Verwaltungsgericht Augsburg wird sich bald mit der Sache befassen. Der Mann klagt gegen den Freistaat Bayern.

Der Vorfall, um den es geht, hat sich am 13. August 2020 zugetragen. Um zu testen, ob sich an seinem Gewehr nichts verstellt hat, nach dem es ihm zuvor heruntergefallen war, wollte der Jäger in einem Revier nahe der Landkreisgrenze von Neu-Ulm und Günzburg einen Probe-Schuss abgeben. Doch wie er das tat beziehungsweise wohin die Projektile flogen, dazu gibt es offensichtlich zwei unterschiedliche Versionen.

