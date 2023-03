Pfuhler Landwirt Frank klagt gegen Haus-Neubau: Das Gericht hat entschieden

Plus Neben dem Bauernhof Frank in Pfuhl soll ein Haus gebaut werden. Die Landwirtfamilie Frank aber hat Zukunftssorgen und klagt. Nun hat ein Gericht entschieden.

Der Bauernhof Frank in Pfuhl ist der letzte Betrieb mit Milchkuhhaltung im Ort. Doch ein geplanter Hausbau eines Immobilienunternehmens aus dem Bibertal auf einem Grundstück nebenan bereitet der Landwirtfamilie Sorgen. Aufgrund der Emissionen ihrer Tiere befürchten die Franks nachfolgende Restriktionen. Sie wehrten sich. Nun hat sich das Verwaltungsgericht Augsburg mit der Angelegenheit befasst und am Mittwoch eine Entscheidung getroffen.

Das Verfahren zieht sich schon etwas länger hin. Noch vor der Corona-Pandemie hatte es einen ersten Bauantrag für das Grundstück an der Ecke Kirchstraße / Sterngasse in Pfuhl gegeben. Vor Jahren war dort schon einmal ein Haus gestanden, das abgerissen wurde. Auf jener Fläche mit circa 30 auf 20 Meter wollte das Unternehmen Immowelt Mayer mit Sitz in Bibertal-Echlishausen nun ein Mehrfamilienhaus mit acht Parteien errichten. Weil aber der Abstand zum benachbarten Stall mit mehreren Rindern und Kälbern lediglich sieben bis acht Meter betrug, hatte die Pfuhler Landwirtfamilie die Befürchtung, dass es später einmal Ärger mit Nachbarn geben könnte. Die Stadt Neu-Ulm sah das ähnlich. Im November 2020 wurde das Vorhaben abgelehnt mit der Begründung: Es sei zu großen Geruchsemmissionen durch den landwirtschaftlichen Betrieb ausgesetzt. Der Bauherr legte dagegen aber Einspruch ein.

Immowelt Mayer reicht Vorantrag für geändertes Bauvorhaben in Pfuhl ein

Zeitgleich arbeitete Immowelt Mayer ein geändertes Bauvorhaben aus. Vor gut anderthalb Jahren reichte es einen Bauvorantrag für eine geplante Doppelhaushälfte auf derselben Fläche bei der Stadt ein. Der Abstand zum Kuhstall soll hier etwas mehr, ungefähr zehn Meter, betragen haben. Zudem sollten zum Stall hin Fenster eingebaut werden, die nicht zu öffnen sind. Die Stadtgremien winkten die Sache durch - auch in der Hoffnung, eine außergerichtliche Lösung finden zu können. Doch dagegen klagte dann die Landwirtfamilie.

Der Bauernhof Frank ist der letzte Betrieb mit Milchviehhaltung in Pfuhl. Foto: Michael Kroha (Archivbild)

Am Mittwoch wurden nun beide Anliegen in einer Verhandlung am Verwaltungsgericht Augsburg besprochen. Vertreten waren neben dem Bauherrn und dem Landwirt Christian Frank unter anderem Vertreter der Stadt Neu-Ulm sowie dem Landratsamt, hier insbesondere dem Veterinäramt. Entschieden wurde in beiden Fällen quasi zum Vorteil der Franks. "Schon ein Sieg für uns", sagt Christian Frank. "Aber wir sind froh, dass überhaupt ein Urteil da ist und man sich wieder auf andere Dinge konzentrieren kann."

Zu hohe Emissionen: Kein Neubau neben dem Bauernhof Frank in Pfuhl

Im ersten Fall des Mehrfamilienhauses hat das Gericht die Klage des Bauherrn gegen die Ablehnung durch die Stadt Neu-Ulm abgewiesen, weil aufgrund der Nähe der Wohnbebauung zum Stall tatsächlich zu hohe Geruchsemissionen zu erwarten wären. Die Argumentation, dass das ja dann das Problem des Bauherren wäre, wenn er die Häuser trotzdem dorthin bauen möchte, spiele rechtlich keine Rolle, erklärt ein Sprecher des Verwaltungsgerichts. Auflagen und damit mögliche Mehrkosten zu befürchten hätte der, von dem die Emissionen ausgehen. In dem Fall wären das die Franks.

Im zweiten Fall der Doppelhaushälfte gab das Gericht der Klage der Landwirtfamilie recht. Allerdings nicht, weil die Abstände abermals zu gering waren. Sondern, so erklärt es der Gerichtssprecher, weil im Zuge des Bauvorantrags - anders als im ersten Fall - kein Emissionsschutzgutachten vorgelegt wurde. Das aber hätte die Stadt einholen müssen.

Landwirt Christian Frank war bei der Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Augsburg dabei. Foto: Michael Kroha (Archivbild)

Zwar will der Gerichtssprecher hierzu keine endgültige Aussage treffen, sowohl Landwirt Frank als auch Mechthild Destruelle, die Leiterin der Stabsstelle Justitiariat bei der Stadt Neu-Ulm, berichten im Nachgang der Verhandlung, dass auf dem besagten Grundstück womöglich gar nie eine Wohnbebauung möglich sein wird. Denn die Emissionen ließen das wohl erst in einem Abstand von circa 20 Metern zu - und dann ist das Grundstück zu Ende. Wie es nun mit der Fläche weitergeht, ist offen. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. Die Stadt will die schriftliche Begründung zwar noch abwarten, aber wird wohl nicht in Berufung gehen. Das betroffene Bauunternehmen war für unsere Redaktion am Mittwoch zunächst nicht zu erreichen.