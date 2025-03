Bienenstöcke in Finningen und Offenhausen gestohlen: Polizei sucht Zeugen

In den Neu-Ulmer Stadtteilen Finningen und Offenhausen sind in den vergangenen Wochen Bienenstöcke gestohlen worden. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 450 Euro. Ein Bienenstock wurde von einer Wiese im Bereich der Neuhauser Straße in Finningen entwendet, ein weiterer aus einem Kleingarten im Steinhäulesweg in Offenhausen. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0731/8013-0 mit der Polizeiinspektion Neu-Ulm in Verbindung zu setzen. (AZ)

Bienenstock Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Finningen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis