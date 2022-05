Bierflasche gestohlen, blutende Augenbraue: 19-Jähriger kommt in die Zelle

Aus einer Tankstelle wurde eine Bierflasche im Wert von knapp zwei Euro gestohlen. Die Polizei traf einen 19-Jährigen an, der an der Augenbraue blutete.

Mit einer blutenden Augenbraue soll ein 19-Jähriger am späten Mittwochabend in Neu-Ulm eine Bierflasche gestohlen haben. Als die Polizei den alkoholisierten jungen Mann antraf, nahmen sie ihn mit. Er musste die Nacht in Gewahrsam verbringen.

Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen 23.15 Uhr erst der Rettungsleitstelle eine Person mit blutender Augenbraue im Glacis-Park gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die Person zunächst noch nicht angetroffen. Zeitgleich erhielt die Neu-Ulmer Polizei eine Mitteilung über einen Diebstahl einer Bierflasche im Wert von knapp zwei Euro aus einer nahegelegenen Tankstelle in der Ringstraße.

Der 19-jährige mutmaßliche Ladendieb konnte dann durch die Neu-Ulmer Polizei noch in der Nähe des Tatortes festgestellt werden. Der Mann wurde durchsucht. Hierbei fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana und stellten sie sicher. Die gestohlene Bierflasche konnte ebenso aufgefunden und zurückgegeben werden.

Die Schürfwunde über der Augenbraue des alkoholisierten 19-Jährigen wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Der Mann kam anschließend in polizeilichen Gewahrsam, um weitere Ordnungsstörungen zu unterbinden. Er verbrachte die Nacht im Haftraum der Polizeiinspektion Neu-Ulm. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls und Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet. (AZ)