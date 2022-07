Biergarten am Kiesbänkle in Neu-Ulm eröffnet mit neuen Betreibern

"In prominenter Donaulage" eröffnet am Mittwoch ein neuer Biergarten in Neu-Ulm. Frische und Regionalität sollen künftig auf der Speisekarte im Fokus stehen.

Noch vor dem anstehenden Schwörwochenende soll in Neu-Ulm "in prominenter Donaulage", wie es heißt, der Biergarten am Kiesbänkle eröffnen. Die neuen Betreiber sind in Ulm und Neu-Ulm keine Unbekannten. Auf ihrer Speisekarte wollen sie den Fokus auf Frische und Regionalität legen.

Unter der Dachmarke HogastCreators starten der Unternehmer Oliver Schreiber und Sternekoch Christoph Hormel ihr nächstes gastronomisches Projekt. Der Biergarten an der Donau auf Höhe seines namensgebenden Kiesbänkles sei in den vergangenen Wochen kräftig aufgehübscht worden, heißt es in einer Mitteilung. Am kommenden Mittwoch wird erstmals für Gäste geöffnet.

Biergarten am Kiesbänkle in Neu-Ulm: Was auf der Speisekarte zu finden ist

"Wir freuen uns zukünftig herzliche Gastlichkeit in einer so attraktiven Lage zu offerieren und die schöne Lokalität bei den Ulmer Kanufahrern wiederzubeleben", wird Oliver Schreiber zitiert. Auf der Speisekarte, die bereits Online steht, finden sich neben Bierspezialitäten der Paulaner Brauerei frisch zubereitete Biergartenklassiker wie beispielsweise das bayrische Schnitzel oder ein schwäbischer Wurstsalat.

Aber auch Vegetariern und kleinen Gästen wollen die neuen Betreiber ein Speisenangebot machen. Christoph Hormel: "Wir legen klar den Fokus auf Frische und Regionalität. So beziehen wir den größten Teil unserer Waren bei Produzenten und Lieferanten aus der Region, um unserer Philosophie hinsichtlich Qualität und Nachhaltigkeit gerecht zu werden."

Der Biergarten hat jeweils Mittwoch und Donnerstag von 15 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 11.30 Uhr bis 23 Uhr und Sonntag von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Sonntags ab 10 Uhr gibt es im Biergarten ein traditionelles Weißwurstfrühstück.

Biergarten am Kiesbänkle: Zuvor hieß es unter anderem "Hebidee’s Restaurant am Fluss"

2019 hatten Monika Fauss, Herbert Dreiseidler und Robert Förster das traditionsreiche Lokal unter dem Namen "Am Fluss" neu beleben wollen. Ein Kulturtreffpunkt sollte entstehen. Doch daraus wurde nichts. Herbert Dreiseidler übernahm, wie berichtet, die Vereinsgaststätte der Ulmer Kanufahrer allein und nannte es "Hebidee’s Restaurant am Fluss". Die anderen hätten den Betrieb "beinahe an die Wand gefahren", sagte er damals. Wegen Corona kam aber auch er nicht wirklich in Fahrt.

Nun also probieren es der Sternekoch Kormel und der Unternehmer Schreiber. Letzterer hat erst kürzlich das von seiner Unternehmensgruppe 2009 erworbene Vier-Sterne-Hotel Best Western Plus Atrium in Ulm an die Firma Sunny Group in Grünwald verpachtet. Er hatte da aber schon angekündigt, neue Projekte in Angriff nehmen zu wollen. (AZ/krom)