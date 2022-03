Bierkisten fangen Feuer: Feuerwehreinsatz wegen Brand in Neu-Ulm

Auf einem Balkon fangen Bierkisten Feuer. Die Polizei hat eine Ursache schon ausgemacht. Gegen einen Bewohner wird ermittelt.

In Neu-Ulm ist auf einem Balkon ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte rückten aus. Die Wohnung musste evakuiert werden. Gegen einen Bewohner wurde ein Verfahren eingeleitet.

Zu dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Wallstraße ist es am Montagabend gegen 21.30 Uhr gekommen. Dort hätten laut Polizei zwei Bierkisten Feuer gefangen, die auf dem Balkon abgestellt waren. Die drei Bewohner der Wohnung im Alter von 39 und 44 Jahren wurden durch die Feuerwehr evakuiert, alle Personen blieben unverletzt. Weitere Bewohner des Wohnhauses mussten nicht evakuiert werden.

Brand in Neu-Ulm: Zigarette löst Feuerwehreinsatz aus

Als Brandursache konnte laut Polizei ein glimmender Zigarettenstummel, der auf einen Elektrogrill abgelegt wurde, ausfindig gemacht werden. Die Wohnung war weiterhin bewohnbar und die Bewohner konnten nach kurzer Zeit in diese zurückkehren.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 200 Euro. Bei dem Verursacher soll es sich um einen der Bewohner handeln. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund des Verursachens einer Brandgefahr ein.

Zu keinem Zeitpunkt habe eine Gefahr für weitere Anwohner und umliegende Gebäude bestanden, heißt es. Es waren eine Rettungsdienstbesatzung, 16 Kräfte der Feuerwehr Neu-Ulm und zwei Streifenbesatzungen der Polizei im Einsatz. (AZ)