Bio-Läden in der Krise: Jetzt schließt der Grüne Zweig in Pfuhl

Lokal Direkt neben Netto versuchte ein Inklusions-Unternehmen sich als Alternative zum Discounter zu etablieren. Das ging schief. Dahinter steckt eine ausgewachsene Krise des Bio-Handels.

Der Handel mit Bio-Lebensmitteln steckt in der Krise. In der Region machte erst die Kornmühle, mit 42 Jahren am Markt der älteste Bio-Laden der Stadt, zu. Und jetzt auch noch der erst vor einem Jahr eröffnete Grüne Zweig in Pfuhl.