Bis zu 68 km/h möglich: Polizei stoppt Jugendliche auf getunten E-Scootern

Die Polizei hat am späten Donnerstagsabend zwei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren in Neu-Ulm gestoppt. Sie waren nach Angaben der Ermittler auf getunten E-Scootern unterwegs, die teilweise auf bis zu 68 km/h beschleunigen.

Einer Streife waren die beiden auffällig schnellen E-Scooter gegen 22.55 Uhr in der Bahnhofstraße aufgefallen. Auf Höhe des Glacis-Parks wurden sie gestoppt und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass beide Fahrzeuge eine deutlich höhere Geschwindigkeit als zugelassen erreichten. Eine Fahrerlaubnis oder Versicherung konnten beide Jugendlichen nicht vorweisen.

In der Folge wurden die E-Scooter sichergestellt. Ein Test auf der Dienststelle ergab, dass die Roller teilweise auf bis zu 68 km/h beschleunigen. Die Jugendlichen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen beide wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz und der Zulassungsverordnung eingeleitet. (AZ)