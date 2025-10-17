Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Neu-Ulm: Bis zu 68 km/h möglich: Polizei stoppt Jugendliche auf getunten E-Scootern

Neu-Ulm

Bis zu 68 km/h möglich: Polizei stoppt Jugendliche auf getunten E-Scootern

Einer Polizeistreife waren die zwei auffällig schnellen E-Scooter in der Neu-Ulmer Innenstadt aufgefallen. Auf Höhe des Glacis-Parks wurden sie kontrolliert.
    • |
    • |
    • |
    Die in Neu-Ulm sichergestellten getunten E-Scooter beschleundigen auf bis zu 68 km/h.
    Die in Neu-Ulm sichergestellten getunten E-Scooter beschleundigen auf bis zu 68 km/h. Foto: Jens Büttner, dpa (Symbolbild)

    Die Polizei hat am späten Donnerstagsabend zwei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren in Neu-Ulm gestoppt. Sie waren nach Angaben der Ermittler auf getunten E-Scootern unterwegs, die teilweise auf bis zu 68 km/h beschleunigen.

    Einer Streife waren die beiden auffällig schnellen E-Scooter gegen 22.55 Uhr in der Bahnhofstraße aufgefallen. Auf Höhe des Glacis-Parks wurden sie gestoppt und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass beide Fahrzeuge eine deutlich höhere Geschwindigkeit als zugelassen erreichten. Eine Fahrerlaubnis oder Versicherung konnten beide Jugendlichen nicht vorweisen.

    In der Folge wurden die E-Scooter sichergestellt. Ein Test auf der Dienststelle ergab, dass die Roller teilweise auf bis zu 68 km/h beschleunigen. Die Jugendlichen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen beide wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz und der Zulassungsverordnung eingeleitet. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden