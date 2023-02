Bissiger Hund verrät Herrchen in Neu-Ulm

Als der kleine Mischlingshund einen Jogger beißt, ruft das die Polizei auf den Plan. Es zeigt sich: Der Hundebesitzer wird bereits per Haftbefehl gesucht.

Ein bissiger Hund hat sein Herrchen in Bedrängnis gebracht. Der 46-Jährige war am Samstagnachmittag mit seinem Tier im Bereich der Illerbrücke spazieren. Der Mischling war nicht angeleint. Während des Spaziergangs schnappte der Hund nach einem 54-jährigen Jogger und verletzte diesen dabei am Oberschenkel. Die beiden Männer gerieten in Streit, schließlich wurde die Polizei verständigt. Die überprüfte die Personalien des Hundebesitzers und fand heraus: Gegen den 46-Jährigen liegt ein Haftbefehl vor.

Die Inhaftierung konnte der Mann durch die Zahlung eines dreistelligen Betrags abwenden. Das Polizeirevier konnte er allerdings erst verlassen, als er einen Zustellungsbevollmächtigten benannt hatte, denn der Mann verfügt über keinen festen Wohnsitz. Das teilt die Polizei mit. Weiter heißt es in dem Bericht: Da sich der 46-Jährige hinsichtlich seines und dem Verhalten seines Hundes völlig uneinsichtig verhielt und dieser in selber Sache bereits öfter aufgefallen war, wurde der Hund sichergestellt und bis zur weiteren Entscheidung einem Tierheim übergeben, da der 46-Jährige derzeit zum Führen des Tieres als ungeeignet erscheint. Den 46-Jährigen erwartet zudem ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)