Blechschaden: Wenn das Konzert zur Party wird

Lokal Unter ihrem schottischen Dirigenten Bob Ross bringen die Blechbläser der Münchner Philharmoniker beste Stimmung ins Haus. Bevor sie nächste Woche in der Elbphilharmonie auftreten, machten Blechschaden noch Halt in Neu-Ulm.

Nächste Woche spielen sie in der Hamburger Elbphilharmonie, jetzt waren sie aber zunächst in Neu-Ulm zu Gast. Bei der Gruppe Blechschaden geraten Konzerte auch immer ein bisschen zur Party, denn Dirigent Bob Ross weiß, wie man Stimmung macht.