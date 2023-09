Blitzer in Neu-Ulm werden für rund 300.000 Euro ausgetauscht

Die Stadt Neu-Ulm betreibt an der Ringstraße sowie an der B10 vier stationäre Blitzer. Weil diese teilweise nicht mehr funktionieren, müssen die Anlagen ausgetauscht werden.

Die Neu-Ulmer Blitzeranlagen in der Ringstraße und an der B10 sind in die Jahre gekommen - teilweise wird nicht einmal mehr auf allen Fahrspuren die Geschwindigkeit gemessen. Nun sollen neue Geräte angeschafft werden. Kostenpunkt: mehr als 300.00 Euro.

Blitzer an der B10 blitzt nur noch 1-spurig

Konkret geht es um den Austausch von drei stationären Geschwindigkeitsmessanlagen, zwei an der Ringstraße und eine an der B10, und zwar in Fahrrichtung Senden. Die Messstation in Fahrrichtung Ulm wurde bereits 2020 nach einem Defekt aufgerüstet. Nun drängt die Zeit, auch für die restlichen drei Anlagen Ersatz zu beschaffen. Denn einerseits blitzt der Blitzer an der B10 Richtung Senden nur noch 1-spurig, andererseits läuft auch der Wartungsvertrag für die Anlagen aus. Sie sind technisch längst überholt, Ersatzteile teilweise schon nicht mehr verfügbar. Zusätzlich wird eine neue Software zur Auswertung der Bilder benötigt.

Drei neue Anlagen kosten nach Angaben der Stadtverwaltung 275.000 Euro, die neue Software schlägt mit 30.000 Euro zu Buche. Obwohl die Anschaffung auf den ersten Blick teuer wirkt, dürfte sie sich für die Stadt Neu-Ulm lohnen. Pro Jahr spülten die vier Blitzer bislang im Schnitt 250.000 Euro in die Stadtkasse. Abzüglich Fixkosten und Abschreibungen rechnet die Stadtverwaltung tatsächlich mit einem jährlichen Überschuss von 202.500 Euro. Im Frühjahr 2024 sollen die neuen Messgeräte in Betrieb gehen. Bis dahin könnte der ein oder andere Raser auf der B10 noch Glück haben - wenn er auf der richtigen Spur unterwegs ist.

Neben den stationären Blitzern setzt Neu-Ulm auch auf ein mobiles Gerät. Superblitzer "Simba" ist seit August im Einsatz.