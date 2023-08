Neu-Ulm

vor 1 Min.

Blutspende in der Ratiopharm-Arena: Leben retten und Wurstsalat essen

Marcel Pscheidl (rechts) ist ein echter Profi in Sachen Blutspende. In der Ratiopharm-Arena spendet er bereits zum 17. Mal.

Plus Bei der großen Blutspendeaktion des Roten Kreuzes in der Ratiopharm-Arena kommen mehr als 100 Liter zusammen. Die Spendenbereitschaft in Neu-Ulm ist groß - und bitter nötig.

Marcel Pscheidl liegt entspannt auf der Liege und lässt seinen Blick durch das Foyer der Ratiopharm-Arena schweifen. "Wie war es denn beim letzten Mal, ist alles gut gegangen?", fragt ihn der Mitarbeiter des Blutspendedienstes, bevor er ihm die Nadel legt und Pscheidls Blut durch den spindeldürren Schlauch zu laufen beginnt. Natürlich war es das, und ist es auch dieses Mal, denn der 26-Jährige ist mittlerweile Profi im Blutspenden. 2018 hat er angefangen und seitdem kaum einen Termin verpasst. Nach rund sechs Minuten ist der Blutbeutel voll und Pscheidl lediglich ein wenig erschöpft. Bei guter Gesundheit zu sein ist wichtig, denn so hoch der Bedarf an Blutkonserven ist, so hoch sind auch die medizinischen Standards.

Viele in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena spenden regelmäßig Blut

Männer dürfen sechsmal, Frauen viermal im Jahr spenden und viele, die mit dem Spenden anfangen, bleiben auch dabei. 16- oder 17-mal habe er nun gespendet, erzählt Pscheidl, und das nicht ohne Stolz. Während seines Freiwilligen Sozialen Jahrs beim Roten Kreuz sei er mit der Thematik erstmals in Berührung gekommen, schließlich habe ein Kollege ihn eines Tages einfach mal mitgenommen. "Ich weiß, dass ich damit etwas Gutes tue, Menschen helfen kann, und mir schadet es ja nicht", sagt Pscheidl. Durch seine Zeit beim BRK wisse er, wie wichtig es ist, als gesunder Mensch Blut zu spenden, wofür es verwendet wird und auch wie knapp das kostbare Gut ist. "Es kann jedem Menschen passieren, irgendwann Bluttransfusionen zu brauchen, darum versuche ich auch andere dafür zu gewinnen." Mittlerweile seien auch seine Schwester und seine Freundin regelmäßig mit dabei.

