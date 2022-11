Neu-Ulm

vor 4 Min.

Bluttat im ehemaligen Bad Wolf: Angeklagter zeigt sich reuig

Steht seit vielen Jahren leer und wurde im Dezember 2021 zum Schauplatz eines Gewaltexzesses: das ehemalige Gasthaus Bad Wolf in Neu-Ulm.

Plus 20 Mal stach ein Mann in Neu-Ulm auf sein Opfer ein, dieses überlebte nur knapp. Vor dem Landgericht Memmingen schilderte der Angeklagte nun die brutale Attacke.

Von Jonas Klimm

Kurz vor Weihnachten vergangenes Jahres wurde das seit Jahren leer stehende Gasthaus Bad Wolf in Neu-Ulm Schauplatz eines Gewaltexzesses. Ein heute 42-Jähriger stach 20 Mal mit einem Klappmesser auf einen weiteren Mann ein und trat anschließend mit den Füßen gegen den Kopf des wehrlosen Opfers. Zusammen mit einer Bekannten, die ebenfalls vor Ort, jedoch an der brutalen Attacke unbeteiligt war, nahm der Täter daraufhin das Geld des Mannes an sich und floh. Der Schwerverletzte konnte sich später hinaus auf die Augsburger Straße schleppen und um Hilfe rufen. Er überlebte nur knapp.

