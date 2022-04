Neu-Ulm/Bodensee

Wintereinbruch bringt Kälterekord: Was sind die Folgen für die Landwirte?

Plus "Kaputt, kaputt", berichtet ein Landwirt, der wöchentlich auf dem Neu-Ulmer Wochenmarkt vertreten ist. Doch viel mehr treibt die Bauern die aktuellen Energiekosten um.

Von Michael Kroha

Der Winter ist kurzzeitig in die Region zurückgekehrt und hat dabei mancherorts für neue Kälterekorde gesorgt. In Meßstetten im Zollernalbkreis wurde mit minus 14,6 Grad die niedrigste Temperatur in einem April in Baden-Württemberg gemessen, in Neu-Ulm waren es vergangene Nacht knapp minus acht Grad. Dabei hatte man die vergangenen Tage und Wochen noch das Gefühl: Jetzt kommt der Frühling! Was heißt das nun für die Landwirtschaft? Hat der Frost die Ernte schon zunichtegemacht?

