Bodies in Bloom: In der Putte geht es um Körper und Schönheitsideale

Plus Zwei junge Künstlerinnen stellen derzeit in der Putte aus. Den Themen Aussehen und Sexismus nähern sie sich auf ganz verschiedene Weise an.

Von Franziska Wolfinger

Was ist eigentlich schön? Dass die Antwort auf diese Frage im Auge des Betrachters liegt, ist eine bestens bekannte Binsenweisheit. Und doch ist sich die Gesellschaft oft erstaunlich einige darüber, was als attraktiv zu gelten hat: Muskulöse Männerarme? Ja! Ein flacher Bauch? Ja! Ein strahlend weißes Lächeln? Ja! Grüne Achselhaare? Nein. Die ziehen im Schaufenster der Putte stattdessen viele extrem irritierte Blicke auf sich.

Wie Fotos vom Badesee zu Kunst werden

Der Projektraum für zeitgenössische Kunst zeigt derzeit die Ausstellung "Bodies in Bloom" mit Werken von Julia Walk und Zarah Abraham. Hairy Girl* Summer ist der Titel der Installation, die sich über den größeren der beiden Ausstellungsräume in der Putte erstreckt. Walk, Jahrgang 1992, beschäftigt sich darin auf ganz plastische Art und Weise mit Schönheitsidealen und den hochgesteckten Erwartungen, die insbesondere an Frauenkörper gestellt werden: Eine kleine Freundesgruppe verbringt einen Nachmittag am See. Es braucht nicht viele Eingriffe, um die Fotos von harmlosen Erinnerungsaufnahmen an einen schönen Sommertag in provokante Kunst zu verwandeln. Grüne Achselhaare zum Beispiel. Oder zu feinen Schnörkeln frisierte Behaarung am Männerbein. Allein die Tatsache, dass die Künstlerin als Plus-Size-Frau selbstbewusst in Badekleidung für ihre eigenen Werke modelt, dürfte bei einigen zumindest ein Stutzen und Innehalten auslösen. Schönheitsideale sind in uns allen tief verankert, sich davon loszusagen, ist nicht einfach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

