Böhse Onkelz: Bierfrust beim ersten Konzert im Wiley-Sportpark

Die junge Frau drängelt sich erstmal an der Schlange vor dem Getränkestand vorbei. Sie entschuldigt sich bei den Wartenden: „Sorry, ich wollte erstmal schauen, ob‘s hier überhaupt noch was gibt, bevor ich mich anstelle. Bei uns hinten ist das Bier nämlich aus.“ Dass beim Konzert der Böhsen Onkelz am Montagabend im Wiley Sportpark nicht genug Bier da war, bemängeln manche Fans auch in Beiträgen auf Social Media.

Franziska Wolfinger