Böhse Onkelz: Das sagt die Polizei zum ersten Konzert im Wiley

25.000 Menschen feierten am Montagabend mit der Deutschrock-Band Böhse Onkelz ein Riesenfest auf dem Wiley-Sportpark in Neu-Ulm. Die Polizei zieht am Dienstagmorgen ein positives Fazit, das Einsatzaufkommen sei überschaubar gewesen. „Wir als Polizei sind sehr zufrieden“, sagt Michael Keck, Leiter der Polizeiinspektion Neu-Ulm, im Gespräch mit unserer Redaktion. Schwerere Straftaten oder Messerangriffe seien nicht registriert worden. Auch gravierendere Verletzungen habe es keine gegeben. Einer habe „Sieg Heil“ geschrien, hier aber seien die Umstände zu betrachten, meint Keck.

Michael Kroha Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis