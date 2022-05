Brand auf Balkon: Feuerwehreinsatz in der Neu-Ulmer Innenstadt

In Neu-Ulm ist auf einem Balkon ein Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner über der betroffenen Wohnung reagierte "vorbildlich", so die Polizei.

Auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Arnulfstraße in Neu-Ulm hat es am Dienstagnachmittag gebrannt. Die Feuerwehr rückte an, den Brand löschen konnte jedoch ein Bewohner.

Gegen 16.40 Uhr stellte eine 34-jährige Anwohnerin des Hauses in der Innenstadt fest, dass ein Blumentopf und ein Sichtschutz auf dem Balkon einer derzeit unbewohnten Wohnung im zweiten Obergeschoss in Flammen standen. Sie gab einen Notruf ab.

Feuer in Neu-Ulm: Die Brandursache ist noch unbekannt

Der Bewohner, der in der Wohnung oberhalb des brennenden Balkons lebt, reagierte schnell und vorbildlich, so die Polizei. Er löschte die Flammen.

Die alarmierte Feuerwehr untersuchte den Brandort. Die Ursache ist derzeit noch unbekannt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 500 Euro. (AZ)