Brand im Neu-Ulmer Wiley-Park: Wer hat das Feuer entfacht?

Im Wiley-Park, in der Nähe der Neu-Ulmer Hochschule, hat es am Samstag gebrannt. Das Feuer haben Passanten gelöscht, jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein Brand im Park hat am Samstag, 12. Februar, die Polizei in Neu-Ulm beschäftigt. Laut Polizeibericht ging gegen 14 Uhr in der Polizeiinspektion die Meldung über eine brennende Grünfläche im Wiley-Park in Neu-Ulm ein. In der Nähe der Hochschule konnten die Beamtinnen und Beamten den Brandherd feststellen. Das Feuer war aber bereits durch Passanten gelöscht worden.

Brand im Wiley: Polizei Neu-Ulm hofft auf Zeugenhinweise

Durch den Brand entstand laut Polizei ein Sachschaden in dreistelliger Höhe. Nachdem eine Fremdeinwirkung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Polizei Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung eingeleitet. Zeugenhinweise zum Fall nimmt die Polizeiinspektion Neu-Ulm unter 0731/80130 entgegen. (AZ)

