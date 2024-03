Brand in Gustav-Benz-Halle: 15-jähriger Schüler soll das Feuer gelegt haben

Ein Schaden von mehr als 100.000 Euro ist beim Brand vor einer Woche in der Halle am Muthenhölzle in Neu-Ulm entstanden. Die Polizei hat einen Verdächtigen ermittelt.

Etwas mehr als eine Woche ist der Brand in der Gustav-Benz-Halle am Neu-Ulmer Muthenhölzle her. Das Feuer hatte einen erheblichen Schaden angerichtet. Die Ursache war zunächst unklar. Inzwischen gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Ein 15-Jähriger soll dafür verantwortlich sein.

Handwerker hatten am Montag, 26. Februar, den Ausbruch des Feuers in der Turnhalle bemerkt. Schwarzer Rauch war aus dem Umkleidebereich gedrungen. Ein 56-jähriger Arbeiter versuchte den Brand zu löschen, er erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Brand in Halle am Muthenhölzle richtet Schaden in sechsstelliger Höhe an

Gelöscht wurde das Feuer in dem Toilettenraum schlussendlich durch die Feuerwehren aus Neu-Ulm und Burlafingen. Mehr als 20 Kräfte waren im Einsatz. Nach ersten Schätzungen lässt der Sachschaden auf eine sechsstellige Höhe beziffern.

Die Neu-Ulmer Kriminalpolizei hatte die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Auch ein Brandgutachter des Bayerischen Landeskriminalamts (LKA) wurde in die Nachforschungen eingebunden. An diesem Mittwoch teilen die Ermittler mit, dass ein 15-Jähriger als Tatverdächtiger identifiziert werden konnte. Er soll sich vermutlich im Rahmen des Schulunterrichts in der Halle aufgehalten haben.

Feuer in Turnhalle in Neu-Ulm: Polizei durchsucht die Wohnanschrift des 15-Jährigen

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Memmingen kam es Anfang März zu einer Durchsuchung der Wohnanschrift des Jugendlichen nach möglichen Beweismitteln. Einen entsprechenden Beschluss hatte durch das Amtsgericht Neu-Ulm erlassen. Um was sich bei den Beweismitteln handelt, wollten die Ermittler zunächst nicht sagen. Der 15-Jährige sei zur erkennungsdienstlichen Behandlung auf die Dienststelle mitgenommen, danach aber wieder entlassen worden. Eine vorläufige Festnahme sei nicht erfolgt. Haftgründe hätten nicht vorgelegen. Der Jugendliche gilt als "verwurzelt" und verfüge über eine "soziale Bindung". Die Tat soll er grundsätzlich eingeräumt haben.

Ein tiefgreifenderes Motiv aber sei nicht bekannt, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Er soll sich wohl um eine - flapsig formuliert - "Blödelei" gehandelt haben. Vorgeworfen wird dem 15-Jährigen schwere Brandstiftung und Körperverletzung. Er soll das Feuer nicht fahrlässig, sondern willentlich gelegt haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Gebäude hätte vollständig abbrennen können.