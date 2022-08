Neu-Ulm

vor 47 Min.

Feuer in Flüchtlings-Unterkunft in Pfuhl: Wie geht es mit den Hallen weiter?

Wegen eines Feuers eilten in der Nacht zum Samstag zahlreiche Rettungskräfte zum Schulzentrum Pfuhl.

Lokal Am Schulzentrum kommt es zu einem Feuerwehreinsatz in den Hallen, in denen Ukraine-Flüchtlinge untergebracht sind. Zum Winter sollen die wieder frei werden.

Von Michael Kroha

Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst eilten am frühen Samstagmorgen ans Pfuhler Schulzentrum. In einer der beiden Sporthallen war es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die derzeit darin untergebrachten ukrainischen Flüchtlinge, mehr als ein Dutzend Personen, mussten die Notunterkunft verlassen. Das Gebäude wurde gegen 3.30 Uhr vollständig geräumt. Der Brandherd wurde laut Polizei auf einer Toilette ausfindig gemacht, die Ursache aber sei noch unklar. Verletzte gab es keine. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Doch schon bald sollen die Hallen wieder frei sein.

