Brandalarm in der Eissporthalle Neu-Ulm

Die deutsche Meisterschaft für Inlinehockey wird in Neu-Ulm von einem Alarm überschattet.

Aufregung in Neu-Ulm am Samstag: Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gegen 11.30 Uhr die Mitteilung über eine starke Rauchentwicklung im Dachbereich der Eissporthalle Neu-Ulm.

Da an diesem Tag die deutsche Meisterschaft für Inlinehockey in der Halle ausgetragen wurde, befanden sich etwa 250 Personen in der Halle. Diese waren bei Eintreffen der ersten Streifenbesatzung bereits nahezu vollständig evakuiert. Nach abschließender Evakuierung und Begehung der Halle durch die Feuerwehr konnte nach Angaben der Polizei kein offener Brand festgestellt werden.

Stattdessen wurde ersichtlich, dass ein Trafo einer Deckenlampe einen Kurzschluss hatte und es deshalb zu einer Rauchentwicklung kam. Nachdem die Halle gelüftet und die Lampe abgebaut wurde, konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden. Es wurden keine Personen verletzt. Bei dem Einsatz waren Polizei mit drei Fahrzeugen, Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und die Feuerwehr mit insgesamt sieben Fahrzeugen vor Ort. (AZ)