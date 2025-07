Brandgefahr: Grillen am Ludwigsfelder Badesee verboten

Wegen der anhaltenden Trockenheit und der damit steigenden Brandgefahr hat die Stadt Neu-Ulm das Grillen in der Grillzone am Ludwigsfelder Badesee verboten. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Vor Ort sollen entsprechende Hinweisschilder angebracht worden sein, diese seien zu beachten. Die Einhaltung des Grillverbots soll durch den Kommunalen Ordnungsdienst überwacht werden. Sobald die Brandgefahr vorbei ist, soll die Grillzone wieder freigegeben werden. „Die Stadt Neu-Ulm bittet für die Einschränkungen um Verständnis“, heißt es in der Pressemitteilung. (AZ)

