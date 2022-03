Stahlbrücke: An Neu-Ulms Grüner Achse bildet sich Rost

Plus Die Stahlbrücke über die Ringstraße zeigt teilweise deutliche Korrosionsschäden. Deshalb muss die Stadt sie nun teuer sanieren.

Die Stahlbrücke über die Neu-Ulmer Ringstraße ist eine Erinnerung an die Landesgartenschau 2008 und ein echter Hingucker. Nach knapp 15 Jahren jedoch muss die Stadt das Bauwerk, ein wesentlicher Bestandteil der "Grünen Brücke" von der Donau bis nach Ludwigsfeld, teuer sanieren lassen. Ein wesentlicher Grund: sie rostet.