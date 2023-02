Neu-Ulm

vor 47 Min.

Brief-Panne bei der Stadt: Hunderte Müllgebührenbescheide zu viel verschickt

Mehr als 15.000 Bescheide zur Erhöhung der Müllgebühren wurden in Neu-Ulm verschickt. Mancher bekam ihn gleich doppelt.

Plus "Warum das denn?" - dachten sich mehrere Menschen in Neu-Ulm diese Woche, als sie mehrere identische Briefe von der Stadt geschickt bekamen. Das gab so auch noch nie.

Von Michael Kroha

Dass ein Brief dieser Tage mal länger braucht oder auch mal gar nicht ankommt, damit muss man inzwischen fast schon rechnen. Aber dass einer gleich doppelt kommt? Äußert verwundert reagierten diese Woche mehrere Menschen aus Neu-Ulm, denen genau das widerfahren ist: Der Müllgebührenbescheid der Stadt landete gleich zwei Mal im Briefkasten. Weil bei manchem die Gebühr nur um 2,85 Euro pro Quartal ansteigt, witzelten Betroffene: Die Erhöhung sei schon allein für das doppelt benötigte Porto samt Papiergeld draufgegangen. Wie konnte es dazu kommen? "In der Art", heißt es aus dem Neu-Ulmer Rathaus, gab es das "noch nie".

