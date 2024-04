Neu-Ulm

12:00 Uhr

Bringt die Baustelle an der Reuttier Straße wertvolle Bäume in Gefahr?

An der Reuttier Straße zwischen dem Zypressenweg und der Straße "Am Vorgraben" sind wegen der Baustelle mehrere Bäume in Gefahr, befürchtet eine Anwohnerin.

Plus Die Stadt muss mehrere Buchen an der Reuttier Straße besser schützen, fordert eine Anwohnerin. Denn sie könnten durch die Bauarbeiten Schaden nehmen.

Von Michael Ruddigkeit

Die Großbaustelle an der Reuttier Straße ist nicht nur für Autofahrer, Radler, Fußgängerinnen und Anlieger eine Belastung. Für den Umbau mussten zudem mehrere Bäume gefällt werden. Einige bleiben zwar stehen, doch um die müsste sich die Stadt besser kümmern, findet eine Anwohnerin. Denn sie drohten durch die Bauarbeiten Schaden zu nehmen.

Es geht um mehrere Bäume an der Reuttier Straße in Neu-Ulm

Konkret geht es um zwei Gruppen von Buchen zwischen dem Zypressenweg und der Straße "Am Vorgraben", insgesamt acht Bäume. Diese müssten laut einer geltenden Richtlinie während der Arbeiten geschützt werden, was aber nicht erfolgt sei. Für Anwohnerin Christine Auch ist das ein Unding. "Altbäume sind einfach kostbar", sagte sie im Gespräch mit unserer Redaktion. "Sie spenden Sauerstoff und Schatten." Bis die "Bäumchen", die neu gepflanzt worden seien, so groß seien, vergingen Jahrzehnte. Deshalb sei die Stadt in der Pflicht, Schutzmaßnahmen für die bestehenden Buchen zu ergreifen.

