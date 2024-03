Neu-Ulm

11:42 Uhr

Brobiera in Neu-Ulm: Wenn die "Wilde Hilde" mit der Sattelsau tanzt

Plus Die Genussmesse Brobiera in Neu-Ulm präsentiert im Wiley Club wieder außergewöhnliches und Regionales vom "Kackvogel" bis hin zur Rauchsalz-Mandel.

Von Stefan Kümmritz

Am Wochenende war in Neu-Ulm wieder Brobiera-Zeit. Hatte die Genussmesse vor Jahresfrist die Massen in die Oldtimer-Fabrik gezogen, so bot sie diesmal im Wiley-Club vor allem kulinarische Vergnügen an. „Mit der Oldtimer-Fabrik hat es nicht mehr geklappt, wir haben uns nach einer anderen Location umgesehen und haben mit dem Wiley-Club einen idealen Standort gefunden“, sagte Cheforganisator Frank Steinle. Ihm liegt der Club sowieso am Herzen, ist er in diesem doch schon vor vielen Jahren als Musiker aufgetreten. Dort wird er immer mal wieder bei Partys als DJ tätig. „Hier sollen wohl öfter Messen stattfinden und wir sind gewissermaßen der Vorreiter.“

Die meisten Aussteller kommen immer wieder zur Brobiera

Seinem Konzept, dem Publikum vorwiegend regionale Anbieter besonderer Spezialitäten zu präsentieren, zu denen er mit seinen Gin-Variationen selbst gehört, ist Steinle treu geblieben. „Wir haben 36 Aussteller, unter ihnen sind welche, die quasi immer kommen, aber auch ein paar neue“, erklärt er. Einer der Neuen ist etwa der Betreiber eines Hofs in Deppenhausen nahe Ehingen, der Produkte der selbst gezüchteten Schweinerasse „Sattelsau“ offeriert. „Da wird auch das Futter selbst angebaut, alles gilt dem Tierwohl und der Nachhaltigkeit“, weiß der Messe-Organisator.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen