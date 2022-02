Brotzeit und Theater: Neu-Ulmer Scharff-Museum bietet Ferienprogramm

Das Edwin-Scharff-Museum bietet wieder Ferienprogramme an: Dabei können Kinder Neu-Ulm erkunden - und diesmal auch mit dem Theater Luftschloss spielen.

Eltern entlasten und Kindern ein Ferienerlebnis ermöglichen: Das Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Museum bietet auch 2022 wieder Ferienprogramme in den Oster- und Sommerferien an. Neu ist ein Theater-Angebot in den Pfingstferien, mit dem Theater Luftschloss.

Das Edwin-Scharff-Museum bietet Unterhaltung in den Ferien

Ferienprogramme organisiert das Museum schon seit 2010. In den Osterferien sowie in der ersten und letzten Sommerferienwoche 2022 verspricht das Edwin-Scharff-Museum wieder Spiele und Spaß. Begleitet von Pädagoginnen und Pädagogen sollen je zwei Kleingruppen die Chance haben, Neu-Ulm neu zu entdecken.

Angelehnt an die Ausstellung "Architektierisch. Bauten von Mensch und Tier" im Kindermuseum ist eine Spurensuche in der Stadt geplant: Welche Tiere leben im Stadtraum? Wo sind versteckte Hinterhöfe, Winkel, Gässchen? "Die teilnehmenden Kinder erfahren so altbekannte Straßen unter neuen Blickwinkeln und werden angeregt, über die Gestaltung der eigenen Stadt nachzudenken", erklärt das Museum. Mit Bollerwagen und Brotzeit soll es aber auch auf Ausflug in die nähere Umgebung gehen.

Das Theater Luftschloss mischt beim Ferienprogramm in Neu-Ulm mit

Neu ist die Kooperation mit dem Theater Luftschloss: Saskia Hinz und Hanna Pelikan wollen den Teilnehmenden in den Pfingstferien die Theaterwelt zeigen. "In drei Tagen werden zusammen kleine Szenen erarbeitet, Gefühle ausgetestet und mit Musik gearbeitet", kündigt das Programm an. Dabei dürfen die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler ihre Ideen einbringen – und das Stück am Ende vor Publikum aufführen.

"Für uns ist es wichtig, berufstätige Eltern in der Ferienzeit entlasten zu können", sagt Birgit Höppl, stellvertretende Museumsleiterin. "In den letzten beiden Jahren haben wir die Ferienprogramme so angepasst, dass sie größtenteils draußen stattfinden können." Außerdem verbringen die Kinder die Ferien in Kleingruppen.

Lesen Sie dazu auch

So können Sie Ihre Kinder für das Ferienprogramm anmelden

Die Anmeldung zu den Programmen ist ab sofort unter esm-buchungen@post.neu-ulm.de möglich. Zwei Termine gibt es in den Osterferien: Gruppe eins von Montag, 11. April, bis Donnerstag, 14. April, Gruppe zwei von Dienstag, 19. April, bis Freitag, 22. April. An diesen Tagen gibt es Programm von 8 Uhr bis 17 Uhr, für Kinder von 6 bis 12 Jahren.

In den Pfingstferien wird es spielerisch mit dem Theater Luftschloss, von Montag, 13. Juni, bis Mittwoch, 15. Juni. Teilnehmen können Kinder von 7 bis 10 Jahren. In den Sommerferien gibt es wieder zwei Termine und zwei Gruppen. Infos gibt es unter www.edwinscharffmuseum.de. (AZ)