Brücke am Memminger Tor aus Sicherheitsgründen ab sofort gesperrt

Die Rad- und Gehwegbrücke am Memminger Tor in Neu-Ulm muss aus Sicherheitsgründen ab sofort gesperrt werden. Das teilte die Neu-Ulmer Stadtverwaltung am Dienstag mit. Im Rahmen der letzten Bauwerksprüfung sei festgestellt worden, dass die Tragfähigkeit aufgrund von Schäden an Teilen der Konstruktion nicht mehr gewährleistet ist.

Die Brücke, ein denkmalgeschütztes Bauwerk aus dem Jahr 1850, überspannt die Bootshausstraße im Verlauf des Memminger Tors der Bundesfestung in Neu-Ulm. Um die historische Substanz soweit wie möglich zu erhalten, wurde bereits ein Instandsetzungskonzept sowie eine detaillierte Untersuchung der Stahlkonstruktion erstellt. Derzeit läuft die Entwurfsplanung, auf deren Grundlage anschließend der genaue Zeitplan für die Sanierungsarbeiten festgelegt wird.

Bis zum Abschluss der Bauarbeiten bleibt die Brücke aus Sicherheitsgründen gesperrt. Fußgänger und Radfahrende werden gebeten, die ausgeschilderten Umleitungsstrecken über die Bootshausstraße, die Dammstraße und das Jahnufer zu nutzen. Die Stadt Neu-Ulm bittet um Verständnis für die notwendigen Maßnahmen. (AZ)