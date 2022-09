Neu-Ulm

18:15 Uhr

Brutale Attacke im früheren Bad Wolf: 20 Mal aufs Opfer eingestochen

Lokal Ein Mann und eine Frau müssen sich wegen der Bluttat in Neu-Ulm vor dem Landgericht in Memmingen verantworten. Der Staatsanwalt nennt den Angriff hemmungslos und heimtückisch.

Von Ronald Hinzpeter

Für wie viel Geld ist jemand bereit, einem anderen Menschen extreme Gewalt anzutun? Mit dem Messer auf ihn einzustechen, seinen Kopf mit Fußtritten zu malträtieren und ihn zum Sterben in einem Keller liegen zu lassen? Für sehr wenig. In diesem Fall ging es nur um 30 Euro. Ereignet hat sich die Bluttat am dritten Adventswochenende 2021 im leer stehenden Hotel Bad Wolf beim Barfüßer-Biergarten an der Donau. Jetzt hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Messerstecher und seine angebliche Komplizin vor dem Schwurgericht in Memmingen begonnen.

