Brutale Attacke am Schwal: Polizei ermittelt „zweifelsfrei“ drei Täter

Im Bereich des Schwals an der Donau in Neu-Ulm ist am vergangenen Freitag zu einer Attacke auf einen 44-Jährigen gekommen. Der Mann wurde mit mehreren Faustschlägen und Tritten verletzt. Die mutmaßlichen Täter, drei Männer, seien ihm zwar aus dem weiteren entfernten Umfeld bekannt. Er aber habe sie nicht ausreichend gekannt, um sie direkt zu identifizieren, so Polizei am Wochenende. Am Dienstag teilen die Ermittler mit, die drei Täter „zweifelsfrei“ festgestellt zu haben.

Der 44-Jährige war am frühen Freitagmorgen in der Neu-Ulmer Donauklinik vorstellig geworden. Er wies zahlreiche Gesichtsverletzungen auf. Warum es zu dem Angriff kam, konnte er zunächst nicht angeben, und ist für die Ermittler auch weiterhin unklar, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt.

Durch umfangreiche Ermittlungen hätten die drei Männer aber zwischenzeitlich identifiziert werden können. Sie befinden sich auf freiem Fuß, die Polizei habe aber mit ihnen bereits Kontakt gehabt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (AZ/krom)