Brutaler Raubüberfall: Mann mit Flaschen und Fäusten niedergeschlagen

Die Polizei fand einen Mann am Boden liegend in Neu-Ulm. Er wurde niedergeschlagen und ausgeraubt. Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise von Zeugen.

Ein 35-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen von drei bislang unbekannten Personen niedergeschlagen und ausgeraubt worden. Ihm wurde nach Polizeiangaben unter anderem das Mobiltelefon gestohlen. Er erlitt zudem Verletzungen. Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise von Zeugen.

Eine Polizeistreife habe demnach den Mann am vergangenen Sonntag in den frühen Morgenstunden auf einem Gehweg neben der Lessingstraße liegen sehen. Die Beamten hätten ihn angesprochen. Der 35-Jährige habe daraufhin angegeben, von drei ihm unbekannten Personen ausgeraubt worden zu sein.

Brutaler Überfall in der Lessingstraße Neu-Ulm: Mann war auf dem Weg nach Hause

Er selbst sei zu Fuß auf dem Nachhauseweg gewesen, als die drei Täter auf ihn zukamen. Eine Person habe ihn in den Schwitzkasten genommen, die anderen beiden Täter sollen jeweils mit einer Glasflasche sowie der Faust auf ihn eingeschlagen haben. Sie sollen ihm sein Mobiltelefon entrissen und in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Das Handy wird auf einen Wert von rund 100 Euro geschätzt.

Der laut Polizei "stark alkoholisierte" Geschädigte erlitt leichte Verletzungen. Er musste sich aber keiner weiteren ärztlichen Behandlung unterziehen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm nach Polizeiangaben ein Wert über zwei Promille.

Polizei sucht nach Überfall in Neu-Ulm Zeugen

Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Raubes wurden zwischenzeitlich durch die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm aufgenommen. Zeugen, die sich am Sonntagmorgen, im Zeitraum von 4.45 bis 5.45 Uhr in der Lessingstraße in Neu-Ulm aufgehalten haben und Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich direkt mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0731/8013-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)