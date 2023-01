Brutaler Überfall in Offenhausen: Mit Messer auf Gastronom eingestochen

Ein Speiselokal in Offenhausen ist überfallen worden. Der verletzte Gastronom musste im Krankenhaus notversorgt werden. Die Polizei sucht jetzt den Täter.

Bei einem schweren Raubüberfall auf ein Speiselokal im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen hat der bislang unbekannte Täter mit einem Messer auf den Gastronom eingestochen. Er wurde dabei verletzt und kam nach Polizeiangaben in ein Krankenhaus.

Der schwere Raub ereignete sich demnach am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr in der Augsburger Straße. Der bislang unbekannte Täter habe sich dem Geschädigten gegenüber zunächst als Hilfesuchender ausgegeben. Es kam zu einem Gespräch. Plötzlich und unvermittelt soll dann der unbekannte Mann das Opfer angegriffen haben. Mit einem mitgeführten Messer soll er in dessen Oberschenkel gestochen haben.

Überfall in Offenhausen: Täter soll zu Fuß geflüchtet sein

Im Anschluss daran soll der Unbekannte die Tageseinnahmen des Lokals in Höhe einer niedrigen vierstelligen Summe an sich genommen und zu Fuß geflüchtet sein. Der Geschädigte, der unmittelbar danach den Polizeinotruf verständigte, musste im Krankenhaus notversorgt werden.

Nachdem eine Erstaufnahme des Sachverhalts vor Ort durch die Polizeiinspektion Neu-Ulm erfolgte, werden die Ermittlungen zwischenzeitlich durch das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm geführt.

Polizei Neu-Ulm hofft nach Überfall in Offenhausen auf Hinweise zum Täter

Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise von Zeugen. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

männlich

im Alter von circa 35 Jahren

zwischen 1,70 bis 1,75 Meter groß

Vollbart

Wer am Sonntagabend, 8. Januar, in der Zeit von 23 Uhr bis Mitternacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Augsburger Straße im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen gemacht hat, wird gebeten, sich direkt an die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu wenden. (AZ)