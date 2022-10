Neu-Ulmer Bürger protestieren: "Wir lassen uns den Park nicht wegnehmen"

Plus Der Widerstand gegen den Bau von 80 neuen Wohnungen zwischen Vorfeld und Wiley wächst. Auch der Bund Naturschutz hat sich eingeschaltet.

Im Sommer verschickte die Stadt ein Informationsschreiben über den Bebauungsplan "Wohnquartier Wiley-Nord 2". Seitdem herrscht bei den Anwohnerinnen und Anwohnern zwischen Curd-Jürgens-Straße und Bradleystraße in Neu-Ulm helle Aufregung. Denn der Bau mehrerer vier- bis fünfstöckiger Häuser würde bedeuten, dass die viel genutzte und geliebte Grünfläche in dem Viertel verschwindet. Das wollen die Bewohnerinnen und Bewohner nicht hinnehmen. "Wir lassen uns den Park nicht wegnehmen", sagte Nicole Bergmann von der Interessengemeinschaft zum Erhalt der Grünfläche bei einer Protestkundgebung.