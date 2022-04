Bürgerinfo zur Neugestaltung des Heiner-Metzger-Platzes in Neu-Ulm

Mit dem Neubau des "Heiners" auf dem ehemaligen LEW-Areal wird auch der Heiner-Metzger-Platz neu gestaltet. Dazu gibt es eine Bürgerinformation am 28. April.

Das ehemalige LEW-Gebäude ist abgerissen, im November sollen die Bauarbeiten für das „Heiners“, das neue Gebäude am Heiner-Metzger-Platz, beginnen. Hier werden neben der Stadtbücherei und dem Generationentreff Ulm/ Neu-Ulm in Zukunft auch Flächen für Gastronomie und Gewerbe sowie Wohnungen entstehen. Die Fertigstellung ist für Sommer 2025 geplant. Im Zuge der Neubebauung in diesem Bereich ist auch eine bauliche Neukonzeption des Heiner-Metzger-Platzes geplant. Zudem soll in einer weiteren Sanierungsmaßnahme die Bahnhofstraße im Abschnitt zwischen der Reuttier Straße und der Glacisstraße neu gestaltet werden.

Stadt Neu-Ulm stellt Pläne zum Heiner-Metzger-Platz vor

Die Vorentwurfsplanungen zur Platzgestaltung und zur Gestaltung der östlichen Bahnhofstraße stellt die Stadtverwaltung Neu-Ulm am Donnerstag, 28. April, bei einer Bürgerinformation im großen Saal des Edwin-Scharff-Hauses vor. Alle Interessierten können bei der Veranstaltung Ideen und Anregungen einbringen oder Fragen stellen. Beginn ist um 18 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. (AZ)