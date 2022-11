Neu-Ulm

06:00 Uhr

Bundespräsident versus Neu-Ulm: Kommt die Ukraine-Städtepartnerschaft doch?

Plus Im Frühjahr wollte Neu-Ulm noch keine Städtepartnerschaft in der Ukraine. Jetzt haben die Präsidenten Steinmeier und Selenskyj dazu aufgerufen. Folgt die Kehrtwende?

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Das hat fast schon was von einem Rüffel von ganz oben: Als "aktionistisch" und "aufwendig" wurde eine mögliche Städtepartnerschaft in der Ukraine jüngst von Neu-Ulmer Stadträten sowie der Stadtverwaltung bezeichnet und ein entsprechender Antrag der CSU-Fraktion abgewiesen. Doch bei seinem kürzlichen Besuch in Kiew hat nun Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ( SPD) persönlich mehr deutsche-ukrainische Kooperationen gefordert. Schwenkt das Gremium nun also um?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen