Neu-Ulm

20.08.2023

Bunte Hitzeshow in der Innenstadt: So war "Kultur auf der Straße" 2023

Plus Die fünfte Ausgabe von "Kultur auf der Straße" leidet etwas unter der Wärme, Künstler und Publikum suchen den Schatten. Doch am Abend ist dann alles deutlich entspannter.

Manchmal können Sonne und blauer Himmel auch ein bisschen zu viel sein: Die fünfte Auflage von Neu-Ulms „Kultur auf der Straße“ litt am Wochenende tagsüber etwas unter der Hitze, gegen Abend wurde es am Samstag an den fünf Veranstaltungsstätten dann rappelvoll. Schatten zu suchen, war am Samstag als auch am Sonntagnachmittag das wichtigste Thema für die 29 angereisten Straßenkünstlerinnen und Künstler.

Manch einer war froh, seine Show nicht in der prallen Sonne zeigen zu müssen. Die Friedenstraße war deshalb ein idealer Ort für Künstler und Publikum. Den Kindern dagegen machte die Sonne nichts aus - sie umringten am Johannesplatz ausdauernd und mit Begeisterung das Seifenblasen- und Stelzenlauf-Duo „Kabinet Mirage“.

