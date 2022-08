Mädchen im Zug sexuell belästigt: Polizei sucht Zeugen

Eine 13-Jährige soll in einem Zug von Burgau nach Neu-Ulm von einem Mann sexuell belästigt worden sein. Die Bundespolizei sucht Zeugen, vor allem eine Reisende.

In einem Zug von Burgau nach Neu-Ulm ist am Montagvormittag ein 13-jähriges Mädchen sexuell belästigt worden. Das berichtet die Bundespolizei und bittet nun um Hinweise von Zeugen.

Die 13-Jährige fuhr mit dem Regionalexpress von Augsburg nach Ulm. Gegen 11.04 Uhr soll ein circa 50 Jahre alter Mann am Bahnhof Burgau den Zug betreten und sich zu dem im ersten Wagen stehenden Mädchen gestellt haben. Kurz darauf habe der Unbekannte begonnen, das Mädchen sexuell zu belästigen. Es seien unsittliche Berührungen am Körper gewesen, so ein Polizeisprecher.

Sexuelle Belästigung im Zug: Mann stieg am Bahnhof in Neu-Ulm aus

Eine Reisende sei darauf aufmerksam geworden und habe den Mann aufgefordert, dies zu unterlassen. Die Frau habe anschließend das Kind zu sich genommen und sich um es gekümmert. Der Mann soll um 11.30 Uhr den Zug im Bahnhof Neu-Ulm verlassen haben. Die hilfsbereite Reisende und das Mädchen seien anschließend in Ulm ausgestiegen. Ihre Wege hätten sich dort getrennt. Die 13-Jährige sei anschließend im Ulmer Hauptbahnhof zur Bundespolizei gegangen.

Weil sich der Tatort in Bayern befindet, ermittelt nun die Bundespolizei in Augsburg gegen den Unbekannten und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere die Reisende, die sich um das Mädchen kümmerte, sich mit dem Bundespolizeirevier Augsburg unter der Telefonnummer 0821/34356-0 in Verbindung zu setzen. Das Mädchen habe den Vorfall sehr detailliert beschrieben. Der Hergang ist laut Polizei "auf jeden Fall glaubwürdig, es gibt keine Zweifel".

Weiterhin bitten die Ermittler um Hinweise zu dem Täter. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: