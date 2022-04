Burlafingen feiert Osterbrunnenfest zugunsten der Kartei der Not

Die historische Trachtengruppe hat trotz Schnee und Kälte alles gegeben. Jetzt ziert ein prächtig geschmückter Brunnen die Dorfmitte in Burlafingen.

Es hat geschneit, geregnet und es war kalt, doch die Frauen und Männer der historischen Trachtengruppe gaben seit vergangenem Dienstag nicht auf - sie haben geschnitten, geflochten, gebaut, geschmückt und gefroren. Nun ziert das etwa sechs Meter hohe Prachtstück mit seiner goldenen Krone die Burlafinger Dorfmitte.

Am trockenen Sonntagnachmittag wurde dann das Osterbrunnenfest mit Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und zahlreichen Gästen bei heißen Getränken, selbst gebackenen Kuchen und guter Laune gefeiert. Viele Besucherinnen und Besucher waren heilfroh, dass sie nach zwei Jahren Pause wieder miteinander feiern konnten.

Nach zwei Jahren Pause wegen Corona wird in Burlafingen wieder gefeiert

Den Reinerlös des kleinen Festes spendet der Verein der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung. "Noch nie haben wir im Schneetreiben den Brunnen aufgebaut", sagt Vereinsvorsitzender Horst Müller. Es habe wohl schon einmal geschneit, aber nicht während des Aufbaus, wie dies etwa am vergangenen Samstag der Fall war. "Das Wetter war garstig, wir waren nass und dreckig. Und heute mussten wir doch das Fest durchziehen, da wir doch den Reinerlös dem Leserhilfswerk Kartei der Not versprochen haben", sagte "Brunnenchefin" Renate Müller lachend unserer Redaktion.

Die Veranstalter hoffen nun innig, dass nicht wieder die Eier samt Figuren vom Osterbrunnen gestohlen werden, wie dies bereits in der Vergangenheit geschehen ist.