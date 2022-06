Einbruchserie in Fischer- und Gartenhütten

Bei Einbrüchen in fünf Hütten in Burlafingen sind Werkzeuge und Fahrräder gestohlen worden. Die Polizei Neu-Ulm sucht nach Zeugen.

In der Nacht auf Donnerstag sind im Neu-Ulmer Stadtteil Burlafingen mehrere Gartenhäuser, Fischerhütten und eine Gewächshausanlage aufgebrochen worden. Gestohlen wurden Fahrräder, Werkzeug und ein Benzinkanister. An den Türen entstanden Schäden.

Der oder die Täter entwendeten aus einer Fischerhütte in der Dr.-Carl-Schwenk-Straße Werkzeug im Wert von 200 Euro. Bei zwei weiteren Einbrüchen in Fischerhütten in unmittelbarer Nähe wurde zwar nichts entwendet, beim gewaltsamen Aufhebeln der Türen wurden jedoch Sachschäden verursacht. Im Hofäckerweg wurden aus einer Gartenhütte eines Einfamilienhauses zwei Pedelecs im Gesamtwert von 7000 Euro entwendet. Bei einem der Pedelecs handelte es sich um ein blaues Mountainbike der Marke Giant.

An einer Gewächshausanlage in der Maybachstraße brachen die unbekannten Täter einen Lagerraum auf und entwendeten daraus eine Elektrokreissäge und einen Benzinkanister im Gesamtwert von 70 Euro. Aus dem Gewächshaus wurden eine Überwachungskamera und ein Gartengerät im Gesamtwert von 550 Euro entwendet. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm bittet um Hinweise unter Telefon 0731/80130. (AZ)