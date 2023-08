Feuerwehreinsatz: Nachbarhecke beim Unkrautvernichten in Brand gesetzt

Ein Mann will mit einem Gasbrenner Unkraut vernichten. Doch dann brennt plötzlich die Hecke des Nachbarn. Die Feuerwehr Burlafingen rückt an.

Beim Vernichten von Unkraut hat ein Anwohner am Montag im Neu-Ulmer Stadtteil Burlafingen eine Hecke eines Nachbars in Brand gesetzt. Die Feuerwehr rückte an. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, habe der Anwohner am Nachmittag mit einem Gasbrenner Unkraut vernichtet, als es, offenbar ausgelöst durch eine Windböe, zu einem Funkenflug kam und dadurch die Hecke am Nachbargrunstück in Brand geriet.

Der Anwohner habe noch versucht das Feuer mit einem bereits zuvor bereitgestellten Feuerlöscher zu löschen. Die Flammen habe er damit zwar auch bis zum Eintreffen der Feuerwehr Burlafingen klein halten können. Dennoch verbrannten etwa vier Meter der Heckenbepflanzung.

Durch die Feuerwehr Burlafingen, die mit fünf Einsatzkräften vor Ort war, konnte der Brand schnell abgelöscht werden. Gegen den Verursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (AZ)