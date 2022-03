Neu-Ulm-Burlafingen

06:30 Uhr

Konrads Café eröffnet wieder: Das erwartet die Besucher

Die Kuchenparade in Konrads Café in Burlafingen.

Plus Die Kuchen in Konrads Café in Burlafingen sind berühmt. Nach fast zwei Jahren Corona-Pause geht es dort wieder los. Doch wie entstand das Projekt überhaupt?

Von Inge Pflüger

Sie freuen sich riesig auf Dienstag, denn nach fast zwei Jahren erzwungener Pause eröffnen sie wieder Konrads Café in Burlafingen. Natürlich müssen die geltenden Corona-Auflagen eingehalten werden, damit überhaupt wieder Tür und Tor für alle jene offen stehen, die Freude am gemütlichen Beisammensein und einem Schwätzchen haben. "Ob Jung oder Alt, ob katholisch oder einem anderen Glauben zugehörig, alle sind herzlich willkommen", betont Renate Müller aus dem Team im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie erzählt, wie das Café entstand.

